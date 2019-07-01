تعلن مجموعة صافولا عن تعيين عضوين في لجنة المراجعة

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء 8/5/2019م والذي تقرر فيه تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وذلك للدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من تاريخ 1/7/2019م ولمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 30/9/2022م،

وفي ضوء لائحة عمل اللجنة المعتمدة من قبل الجمعية، تعلن مجموعة صافولا عن أن مجلس إدارتها الجديد، قرر بتاريخ 1/7/2019م تعيين عضوين جديدين في لجنة المراجعة حيث تبدأ عضويتهما اعتباراً من بداية دورة اللجنة (أي 1/7/2019م) المشار إليها وحتى نهايتها، (لتصبح عضوية اللجنة خمسة أعضاء)، والعضوين الجديدين هما :

1- الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة

2- الأستاذ / بدر حمد الربيعة (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة.

علماً بأن موافقة المجلس على تعيين العضوين المذكورين لا تُعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره والمصادقة عليه.

الجدير بالذكر، أن الأستاذ/ محمد العيسى حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة، من جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، كندا (2006)، وكان يشغل منصب رئيس إدارة الميزانية والاستثمار في البنك السعودي البريطاني (ساب)، وكان عضواً بلجنة المراجعة لمجموعة صافولا للدورة السابقة، كما شغل عضوية مجالس إدارات ولجان عدد من الشركات منها عضوية مجلس إدارة شركة سكون العقارية وشركة العقيق العقارية، وله خبرات متميزة في مجالات الإدارة المالية والمراجعة والاستثمارات والأسواق المالية.

كما أن الأستاذ/ بدر حمد الربيعة حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت (2003)، ويشغل عضوية الجمعية الكويتية للمحاسبين والجمعية الاقتصادية الكويتية، وعضوية لجنة التدقيق والمراجعة بنك ميزان وكذلك عضو لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر لشركة نور للاستثمار المالي، فضلاً عن أن الأستاذ الربيعة يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة نور الصالحية العقارية ونائب رئيس مجلس إدارتها، ويتقلد عضوية مجالس إدارات في عدد من الشركات الأخرى التي تعمل في مجال المقاولات والاستثمارات العقارية والتجارة العامة والإستثمار.

وبذلك يصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

1. الأستاذ / فهد عبد الله القاسم –(عضو مستقل) رئيساً للجنة (تم تعييه من قبل الجمعية).

2. الدكتور / عبد الرؤوف باناجة – خبير من خارج المجلس عضواً (تم تعييه من قبل الجمعية). .

3. الدكتور /عمر خالد كردي – خبير من خارج المجلس عضواً (تم تعييه من قبل الجمعية).

4. الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى- ( عضو مستقل) عضواً.

5. الأستاذ/ بدر حمد الربيعة – ( عضو مستقل) عضواً.

وبهذا الخصوص تمنى مجلس الإدارة للأعضاء الجدد واللجنة التوفيق والسداد في القيام بأعمالهم ومسئولياتهم.

والله ولي التوفيق والسداد،،