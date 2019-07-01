تعلن مجموعة صافولا عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان

بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء 8/5/2019م الموافق 3/9/1440هـ، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد لمجموعة صافولا للدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من 1/7/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/6/2022م،

تعلن مجموعة صافولا عن أن مجلس إدارتها الجديد، قرر بتاريخ 1/7/2019م ما يلي:

أولاً: تعيين الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب - رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً : تعيين الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

1. الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل(عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة.

2. الأستاذ / بدر عبد الله العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.

3. الأستاذ / عصام عبد القادر المهيدب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.

4. الأستاذ / عبد الرحمن رمزي عداس – (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة.

5. الأستاذ / جوهان براند – عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة (وخبير في مجال عمل اللجنة).

رابعاً : تشكيل لجنة الإستثمار من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1. المهندس / معتز قصي العزاوي – (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً للجنة.

2. الأستاذ / عبد العزيز خالد الغفيلي (عضو مجلس إدراة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.

3. الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدراة مستقل) عضواً باللجنة.

4. الأستاذ/ عدنان عبد الفتاح صوفي (عضو مجلس إدراة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.

5. الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدراة مستقل) عضواً باللجنة.

خامساً : تشكيل لجنة المسئولية الإجتماعية من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

1. الأستاذ / عبد الرحمن رمزي عداس (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة.

2. الأستاذ / فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة.

3. المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي – عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة.

4. المهندس / أنيس أحمد مؤمنه – (الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا) عضواً باللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسرياعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 1/7/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

والله ولي التوفيق والسداد،،