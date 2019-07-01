تعلن مجموعة صافولا عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان

تعلن مجموعة صافولا عن أن مجلس إدارتها الجديد، قرر بتاريخ 1/7/2019م ما يلي:
أولاً: تعيين الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب - رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).
ثانياً : تعيين الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
1. الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل(عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة.
2. الأستاذ / بدر عبد الله العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.
3. الأستاذ / عصام عبد القادر المهيدب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.
4. الأستاذ / عبد الرحمن رمزي عداس – (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة.
5. الأستاذ / جوهان براند – عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة (وخبير في مجال عمل اللجنة).
رابعاً : تشكيل لجنة الإستثمار من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
1. المهندس / معتز قصي العزاوي – (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً للجنة.
2. الأستاذ / عبد العزيز خالد الغفيلي (عضو مجلس إدراة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.
3. الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدراة مستقل) عضواً باللجنة.
4. الأستاذ/ عدنان عبد الفتاح صوفي (عضو مجلس إدراة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.
5. الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدراة مستقل) عضواً باللجنة.
خامساً : تشكيل لجنة المسئولية الإجتماعية من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
1. الأستاذ / عبد الرحمن رمزي عداس (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة.
2. الأستاذ / فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة.
3. المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي – عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة.
4. المهندس / أنيس أحمد مؤمنه – (الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا) عضواً باللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسرياعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 1/7/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
والله ولي التوفيق والسداد،،