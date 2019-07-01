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تعلن مجموعة صافولا عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان

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تعلن مجموعة صافولا عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان تعلن مجموعة صافولا عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان
بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء 8/5/2019م الموافق 3/9/1440هـ، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد لمجموعة صافولا للدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من 1/7/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/6/2022م،

تعلن مجموعة صافولا عن أن مجلس إدارتها الجديد، قرر بتاريخ 1/7/2019م ما يلي:

أولاً: تعيين الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب - رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً : تعيين الأستاذ/ بدر عبد الله العيسى نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

1. الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل(عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة.

2. الأستاذ / بدر عبد الله العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.

3. الأستاذ / عصام عبد القادر المهيدب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.

4. الأستاذ / عبد الرحمن رمزي عداس – (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة.

5. الأستاذ / جوهان براند – عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة (وخبير في مجال عمل اللجنة).

رابعاً : تشكيل لجنة الإستثمار من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1. المهندس / معتز قصي العزاوي – (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً للجنة.

2. الأستاذ / عبد العزيز خالد الغفيلي (عضو مجلس إدراة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.

3. الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدراة مستقل) عضواً باللجنة.

4. الأستاذ/ عدنان عبد الفتاح صوفي (عضو مجلس إدراة غير تنفيذي) عضواً باللجنة.

5. الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدراة مستقل) عضواً باللجنة.

خامساً : تشكيل لجنة المسئولية الإجتماعية من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

1. الأستاذ / عبد الرحمن رمزي عداس (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة.

2. الأستاذ / فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة.

3. المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي – عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة.

4. المهندس / أنيس أحمد مؤمنه – (الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا) عضواً باللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسرياعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 1/7/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

والله ولي التوفيق والسداد،،

مباشر (اقتصاد)

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