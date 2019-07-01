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إعلان شركة أسمنت أم القرى تعيين عضو لجنة المراجعة

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إعلان شركة أسمنت أم القرى تعيين عضو لجنة المراجعة إعلان شركة أسمنت أم القرى تعيين عضو لجنة المراجعة
تعلن شركة أسمنت أم القرى عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 2019/07/01م بالتمرير بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني في المقعد الشاغر بلجنة المراجعة (عضو مستقل - من خارج المجلس ) وذلك إعتباراً من تاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م، وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في 2021/07/03م .

علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره .

الجدير بالذكر أن الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة ، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة ولجان العديد من الشركات .

والله الموفق ،،،

مباشر (اقتصاد)

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