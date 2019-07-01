تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)



 السوق الرئيسية

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 30 يونيو 2019 بلغت 74.80 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 31.98% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2081.08 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 4.04 % مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 42.62 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 56.98% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 57.48 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 76.86% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 90.58% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، بانخفاض نسبته 0.80% مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.21 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.61% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.50 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.34% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 1.98% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، انخفاض نسبته 0.03% مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 30.97 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 41.40% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.81 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 19.81% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 7.47% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، ارتفاع نسبته 0.83% مقارنة بالشهر الماضي.

 نمو - السوق الموازية

 القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 30 يونيو 2019 بلغت 51.30 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 81.3% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 4,563.43 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 6.25% مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 48.81 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.15% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 49.53 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.56% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 99.21% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، بانخفاض نسبته 0.03 % مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.38 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.74% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.40 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.79% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.31% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 2.11 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 4.11% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.36 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.66% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 0.47% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، بارتفاع نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.

 للاطلاع على التقرير الشهري المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا