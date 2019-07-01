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التحالف يعلن إسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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التحالف يعلن إسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية التحالف يعلن إسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها"، وذلك حسب وكالة الأنباء "واس".

وأكد المالكي، "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

​وتقود السعودية، تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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