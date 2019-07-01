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الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية جوية باسم "عاقبة الغدر" في طرابلس

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وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء محمد منفور، في بيان نقلته صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الاثنين: "نهيب بكافة أهلنا في طرابلس بالابتعاد فورا عن المواقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامتهم التي تشكل أولوية لنا، ودامت ليبيا حرة عزيزة موحدة".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori

وأضاف: "بعد استنفاد كل الوسائل التقليدية في حربنا من أجل تحرير باقي التراب الليبي وبعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا، فإن القوات الجوية العربية الليبية باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس".

وتابع اللواء منفور، بأن "الجيش الوطني الليبي أطلق مناشدة لكافة سكان العاصمة طرابلس بالابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة لضرباتهم الجوية".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي استهدفت، مساء أمس الأحد، طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، بعدما أعلنت عن اعتقال تركيين اثنين قالت إنهما "كانا يقاتلان إلى جانب المليشيات".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".

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