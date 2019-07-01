– أعلنت مؤسسة “إس بلوك” (S BLOCK) عن نجاحها في عقد قمة “تطبيق الاقتصاد الرقمي” في دا نانغ بفيتنام وذلك بتاريخ 26 يونيو 2019. وقد توّلى تجمّع “إس بلوك” (S BLOCK) في فيتنام مهمة استضافة هذه القمة، وشارك في تنظيمها نادي “ماجيك كينجدوم” بالتعاون مع مؤسسات “توب ماركت جروب فاينانس” و”بلاك هول فاينانس” الإعلامية.

هذا وقد نجحت فيتنام مُجدداً، بفضل بروز مشاريع عالية الجودة مثل مؤسسة “إس بلوك” (S BLOCK)، في إحداث نقلة نوعية في مجال تقنية التعاملات الرقمية “بلوك تشاين”، ما أتاح لها الارتقاء إلى قمة هرم الاهتمام السوقي! وكشف مصدر موثوق مؤخراً بأنّ تجمّع “إس بلوك” (S BLOCK) في فيتنام عقد قمّة اقتصاديّة مهمّة في البلاد في نهاية شهر يونيو.

وشارك في الفعالية أكثر من مائة شخصية من قادة القطاع و500 جهة إعلاميّة مرموقة في مجالات الاقتصاد وتقنية التعاملات الرقميّة “بلوك تشاين”، فضلاً عن أكثر من ألفين من نخبة الجهات الفاعلة في القطاع من جميع أنحاء العالم. ويتمحور الهدف الرئيسي للقمّة حول النهوض بجهود تطوير القطاع من أجل تحفيز السياحة في فيتنام، ولتعزيز أوجه التعاون والاطلاع على المزيد حول تقنية التعاملات الرقميّة “بلوك تشاين”. وكشفت أخبار ذات صلة بأنّ الفضل في الثورة الجديدة التي تعيشها فيتنام في مجال تقنية التعاملات الرقمية “بلوك تشاين” بعود بشكل رئيسي إلى بروز مشاريع عالية الجودة مثل “إس بلوك” (S BLOCK)!

وتشهد فيتنام، الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تتسم بطيف من المزايا الجغرافية، تطوراً سريعاً في عدد من القطاعات المختلفة (بما في ذلك تقنية التعاملات الرقمية “بلوك تشاين”)، وهي مدرجة كواحدة من البلدان الأسرع نموّاً في جنوب شرق آسيا. كما أصبحت مزاياها الجغرافية الفريدة الخيار الأوّل التي تنتقيه المشاريع عالية الجودة مثل مؤسسة “إس بلوك” (S BLOCK) لإطلاق حملات الترويج الخاصة بها.

وفي أعقاب القمّة التي انعقدت بتاريخ 26 يونيو، تجول معظم الزوار في دا نانغ لاستكشاف مناطق الجذب الشهيرة عالمياً فيها ولخوض تجربة التعرف على الثقافة الفيتنامية. وساعدت الاستضافة الناجحة للقمّة فيتنام على تعزيز مكانتها وسُمعتها في الساحة العالمية، واستقطاب قدر أكبر من الاهتمام من الزوار الأجانب، ما أسهم بدوره في جذب عدد أكبر من السياح العالميين، حتى أولئك ممّن لم يكونوا يعرفون الكثير عن فيتنام. واعتبرت الجهة المنظّمة للقمة مساء اليوم فيتنام سوقاً ناشئة تتسم بنشاط قواها المحركة للنمو الاقتصادي، كما أشارت إلى إمكانية تحوّل تقنية التعاملات الرقمية “بلوك تشاين” إلى قطاع هام للغاية في فيتنام.