الإطلاق العالمي لـمنصة إس بلوك (S Block)

تم انعقاد المنتدى العالمي للبلوك تشاين ("دبليو بي إف") لعام 2019، وهو مؤتمر التكنولوجيا المعروف عالمياً في فندق "مارينا باي ساندز" في 22 يونيو 2019. وقامت "إس بلوك" (“S Block”)، المشاركة في استضافة المؤتمر، بالتعريف عن نفسها وإطلاق منصتها وأعلنت للمرة الأولى عن مهمتها المتمثلة في "إطلاق العنان لأصولك الرقمية". جمع المؤتمر بين عدد كبير من النخبة في القطاع والمهتمين في مجال التعاملات الرقمية "البلوك تشاين" من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 500 متمرّس في القطاع من 30 دولة، مثل سويسرا وألمانيا وفرنسا وروسيا واليابان وكوريا والبرازيل وأستراليا والأرجنتين وكندا. قام المطلعون بمشاركة رؤى معمّقة حول القطاع على الصعيد العالمي. ويحظى هذا المؤتمر باهتمام كبير من جميع أنحاء قطاع التعاملات الرقمية "البلوك تشاين" العالمي.

"إس بلوك" (“S Block”) تنطلق في سنغافورة

في صباح يوم 22 يونيو، تمت دعوة إيفان - رئيس مؤسسة "إس بلوك" (“S Block”) العالمية، لإلقاء كلمة رئيسية حملت العنوان "محفظة العملات الرقمية من الجيل التالي". وتم خلال هذا المؤتمر إطلاق "إس بلوك" (“S Block”) بشكل رسمي في أكثر من 30 دولة حول العالم، وفسحت المجال أمام مستقبل عالمي بلا حدود. وفي الوقت نفسه، وقعت "إس بلوك" (“S Block”) اتفاقية استراتيجية مع "دي يو إس دي" و"دبليو بي إف إكس" خلال هذا الحدث، مما سيسهم في تسريع عملية تطوير "إس بلوك" (“S Block”).

وفي مساء يوم 22 يونيو، قامت "إس بلوك" (“S Block”) برعاية "ليلة الحظ" حصرياً بعد الحفلة. واجتمع كبار الشخصيات في القطاع لمشاركة الرؤى وقدموا وجهات نظر فريدة من نوعها بشأن الاتجاه الجديد لتطوير القطاع في عام 2019.

رحلة "إس بلوك" (“S Block”) العالمية

وفي حين يعتبر إطلاق "إس بلوك" (“S Block”) الحدث الأبرز خلال الجولة العالمية للمنتدى العالمي للبلوك تشاين في سنغافورة، تمت دعوة كل من بول برودي- رئيس شؤون تقنية التعاملات الرقمية "البلوك تشاين" لدى "إرنست آند يونج"، وفرانكلين ريتشاردز- المؤسس المشارك لـ "لايت كوين"، والدكتور دانيال دايمرز- شريك في "بيه دبليو سي ستراتيجي آند"، وتوم مينر- من منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا والكثير غيرهم من المسؤولين التنفيذيين في القطاع. وركّز الحدث على "ممارسات التكنولوجيا التنظيمية" والمستقبل الرقمي للتعبير عن الاتجاهات في عصر التعاملات الرقمية "البلوك تشاين 2.0". من المؤكد أن اللقاءات التي استمرت على مدار يومين، بما في ذلك أكثر من 4000 خبير في القطاع وأكثر من 500 شريك في المجال الإعلامي وأكثر من 100 متحدث، جعلت منه حدثاً ممتعاً سيحظى بأفضل ترحيب من قبل مستخدمي تقنية "البلوك تشاين" والمهتمين بها.

وبهدف تحسين تصميم المنظومة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، ستواصل "إس بلوك" (“S Block”) تطوير أعمال التمويل الرقمي في العالم، وأخيراً إنشاء نظام مالي رقمي عالمي متكامل. وتهدف "إس بلوك" (“S Block”) تدريجياً إلى تحقيق مهمة "زيادة حرية الأصول" والتوسع عالمياً لإنشاء مستقبل أفضل.