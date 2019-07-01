السعودية تُصدر سندات مقومة باليورو للمرة الأولى

الرياض - مباشر: أصدرت المملكة العربية السعودية سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في تاريخها على شريحتين.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر يوم الاثنين، أن السندات ستكون على شريحتين، لآجال تتراوح بين 8 و20 عاماً، بحسب ظروف السوق.

وتابعت أنه تم تعيين كلاً من "جولدمان ساكس " و"سوسيتيه جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماع مع المستثمرين العالميين.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد كشف في يناير الماضي، مؤخراً أن المملكة تدرس احتمال إصدار سندات مقومة باليورو، بحسب ي أن بي سي عربية.

وأضاف الجدعان أن "الخطة تتمثل في دراسة احتمال عملة أخرى، ربما تكون اليورو"، مشيراً إلى أن الحكومة ستدرس جمع ديون بعملات أخرى مثل اليوان.

كانت المملكة قد أصدرت سندات قيمتها 7.5 مليار دولار في يناير.

وقال رئيس وحدة الدين أن المملكة تدرس أيضاً طرح صكوك تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام.

وأضاف البيان أن سوق سندات اليورو يمتاز بتنوع المستثمرين مؤسسات ومحافظ جديدة)، مشيرة إلى قدرة المملكة على دخول في أي وقت أسواق مختلفة، إمكانية الدخول لسوق اليورو، تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار أضافة إلى تنوع مصادر التمويل - مقارنة بسعة المملكة حالياً بسوق الدولار، ولكن لا يعتبر سوق اليورو بشكل عام كبير بحجم سوق الدولار، وفتح الباب لمصدرين سعوديين من القطاع الخاص.

ترشيحات:

علامة الجودة على منتجات الأسمنت بالسعودية اعتباراً من سبتمبر القادم

مسح.. 71.5 مليار دولار تدفقات أجنبية تدخل السعودية خلال عام

"العامة للحبوب" تُرسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2019

"سابك" السعودية ترفع حصتها لـ75% بأكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم

السعودية تبدأ تفعيل نظام إلكتروني جديد لاستقدام العمالة.. الاثنين

بالصور.. وصول أول رحلة طيران إلى مطار خليج نيوم