وزير النفط العراقي: نسعى لاحتواء الفائض بالسوق العالمية مع المنتجين

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، إن العراق يسعى مع بقية الأعضاء إلى السيطرة على الفائض النفطي في السوق العالمية، وإعادة التوازن من أجل دعم أسعار النفط، وأن القرارات يجب أن تحضى بموافقة جميع الدول الأعضاء.

وأضاف ثامر عباس الغضبان، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط العراقية اليوم الاثنين، أن أهداف المنتجين لم تتحقق بعد؛ نظرا لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق النفطية العالمية.

وأوضح الغضبان، أن الاجتماع الوزاري الخامس عشر للمنتجين من "أوبك "والمتحالفين معها بقيادة روسيا سيبحث تطورات اتفاق خفض الإنتاج والتحديات التي تواجه السوق النفطية والتزام المنتجين بالاتفاق.

وأشار الغضبان، إلى انه بحث مع وزيري النفط السعودي خالد الفالح، والروسي نوفاك، تطورات السوق النفطية وتبادل وجهات النظر حول تمديد الاتفاق.

ولفت الوزير، إن يوم غد سيشهد الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة "أوبك" فقط، وأن الاجتماع سيبحث مجموعة من الملفات والقضايا على جدول أعماله؛ لعل أبرزها اتفاق خفض الإنتاج ومؤشرات حركة السوق النفطية، والتزام المنتجين بالاتفاق، والاستماع إلى تقارير اللجان المختصة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، إن الاجتماع الوزاري افتتح بكلمة للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو.

وأضاف عاصم جهاد، أن وزيري النفط السعودي خالد الفالح والروسي نوفاك، أكدا على ضرورة تمديد الاتفاق من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية.

وأوضح جهاد، أن اجتماعات اليوم تجمع المنتجين من داخل "اوبك" ومن خارجها، بينما اجتماعات الغد سوف تختصر على المنتجين الأعضاء في "أوبك ".

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في مدينة فيينا.

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