شركة أبحاث تتوقع نتائج 29 شركة سعودية بالربع الثاني لـ2019

الرياض – مباشر: قالت شركة الراجحي المالية إن التركيز خلال الربع الثاني من العام 2019 منصبا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق أكثر منه على المقومات الأساسية للشركات.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير حديث اطلع عليه "مباشر"، أنه على الرغم من أن ضم السوق السعودي إلى مؤشر "إم اس سي أي" ساعد في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودعم تقييمات سوق الأسهم، إلا أنه حدثت انخفاضات في السوق؛ نتيجة انحسار موجة الانتعاش وبروز المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي.

وأصدرت الراجحي المالية، توقعاتها لنتائج أعمال 29 شركة سعودية مدرجة تقع تحت تغطيتها بالربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وتوقعت شركة الأبحاث، انخفاض أرباح شركة "سابك" بنسبة 48.6 بالمائة؛ إلى 3.444 مليار ريال مقارنة بـ 6.695 مليار ريال بالربع الثاني من عام 2018.

وأظهرت التوقعات، ارتفاع أرباح شركة الاتصالات السعودية بقيمة 252 مليون ريال وبنسبة 10.3 بالمائة في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي؛ لتصل إلى 2.696 مليار ريال، مقابل 2.444 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقعت الراجحي المالية، تحول معادن للخسائر بصافي 29 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح قيمتها 518 مليون ريال بالربع المماثل من العام 2018.

صافي الفائدة:

وتوقع تقرير الراجحي أن تشهد البنوك السعودية، انخفاض في هوامش صافي الفائدة والربحية على أساس ربعي، وذلك نظراً لاستمرار السايبور في انخفاضه،رغما عن أن نمو صافي الربح على أساس سنوي من المحتمل أن يكون جيدا بسبب موقف بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

كما رجح التقرير ان تشهد الأرباح الكلية لقطاع البتروكيماويات السعودي، ارتفاعاً بدرجة طفيفة في الربع الثاني 2019، مدعومة أساسا بحجم المبيعات المرتفع، مما سيعوض عن فروقات أسعار المنتجات الضعيفة.

نمو الايرادات:

وبالنسبة لتوقعاتها لقطاع الاتصالات، توقع تقرير الراجحي أن يشهد القطاع انخفاضا كبيرا في معدل نمو الايرادات على أساس ربعي، وعزت الراجحي السبب الرئيسي في ذلك الى نشاطات الترويج المرتفعة ( التي شهدها منتصف الربع الثاني) وشهر رمضان الضعيف موسميا، بينما يعتمد نمو صافي الربح بدرجة كبيرة على التحكم في التكاليف.

ارتفاع الاستهلاك:

أما بقطاع المواد الغذائية والتجزئة، أشار تقرير الراجحي الى انه من المتوقع أن يكون هذا الربع جيدا للقطاعين نظرا لأنه يعتبر ربعا قويا من الناحية الموسمية ( موسم رمضان) نظراً لارتفاع الاستهلاك بشكل عام.

يشار الى أن نقاط البيع ارتفعت في مايو بنسبة 21 بالمائة تقريبا على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة النقد العربي السعودية "ساما".

وتوقع التقرير تحسنا في معدل نمو مبيعات المحلات القائمة لمعظم شركات التجزئة والشركات التي تعتمد نشاطاتها على المواد الغذائية.

أما على صعيد قطاع الأسمنت، توقع التقرير أن يشهد هذا القطاع نموا مرتفعا في ايراداته ويعزى ذلك للارتفاع الكبير في أسعار بيع الأسمنت مقارنة بالعام الماضي.

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