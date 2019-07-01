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"دفاع النواب الليبي" تطالب بعقد جلسة طارئة للجامعة العربية بشأن تركيا

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وأضاف في تصريحات خاصة إلى سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث ما وصفه بـ "التدخل التركي" في ليبيا، واتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة ضد التدخل التركي. 

الجيش الليبي

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori

وأكد الميهوب أن المدنيين الأتراك ليسوا مستهدفين، وأن الأمر ينطبق على كل من يهدد أمن ليبيا والليبيين، وعمليات نقل الأسلحة أو المشاركة في القتال أو إدارة العمليات في طرابلس. 

في ذات الإطار قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن إعلان حالة النفير العام في ليبيا، تبعه العديد من الإجراءات على الأرض. 

وأضاف في تصريحات خاصة إلى سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن جميع الأسلحة في الجيش والجهات الأمنية الأخرى في حالة طوارئ، وأن التدخل التركي بأي طريقة أصبح متوقعا، وأن الجيش الليبي مستعد للتصدي لأي ضربات تركية على ليبيا خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح أن لجنة الدفاع والأمن القومي طالبت البرلمان بتوجيه دعوة للجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لبحث التصريحات التركية التي تحدثت فيها عن التدخل في ليبيا واستهداف قوات الجيش الليبي. 

وأشار إلى أن المدنيين الأتراك المقبوض عليهم يجرى التحقيق معهم، وأنه حال عدم تورطهم في أي أعمال سيفرج عنهم، ومن الأفضل أن يعودوا إلى بلادهم، وأن من يثبت تورطه في أي أعمال تضر بليبيا سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية. 

عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori

إطلاق سراح المختطفين 

أطلق الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، سراح ستة أتراك كانت قواته، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

وكانت الخارجية التركية دعت، مساء الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

 

SputnikNews

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