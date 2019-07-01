بكلمات مؤثرة ...محمد فؤاد ينعي الفنان عزت أبو عوف الذي اكتشفه وأدخله مجال الغناء

نعى الفنان محمد فؤاد، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر فؤاد بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيها:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

رحمة الله عليك يا أعز و أغلى الناس..

رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب

و أخلص أخ و أوفى صديق..

رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز..

نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم

وأن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة..

وداعا يا دكتور / عزت أبو عوف..

يذكر أن عزت أبوعوف، هو الذي اكتشف محمد فؤاد، وقدمه للساحة الغنائية لأول مرة نهاية فترة الثمانينيات من خلال فرقته الغنائية "فور إم".

فإذا كنت تتذكر رحلة صعود "إبراهيم" بطل فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، فأنت بالتأكيد، تعرف كيف أصبح محمد فؤاد مطربا مشهورا فى مصر.

خلال أحداث الفيلم، الذى أنتج عام 1997، و حقق نجاحا غير متوقع فى مصر، يذهب إبراهيم وشقيقه وصديقه، لأحد النوادى، لحضور حفل غنائى يرعاه الفنان عزت أبو عوف مؤسس فريق 4m، فيتحايل الشباب الـ 3 لدخول النادى، ويتمكنوا من ذلك، وعند خروجهم من النادى، يقابل أبو عوف بسيارته، ويسألهم على باب الخروج، فيبلغه شقيق إبراهيم "خالد النبوى" أن أخيه، لديه صوت جميل، ويريد الغناء، فيعطيه أبو عوف الكارت الخاص به، ويبلغه أنه ينتظره لسماع صوته .

تلك القصة، قريبا للغاية، من قصة صعود النجم محمد فؤاد، والذى يحتفل خلال أيام بعيد ميلاده، إذ ذهب فؤاد مع شقيقه عبد العزيز وصديقه شريف إلى نادى الشمس لحضور حفل لأبو عوف مع فرقته، وأثناء الخروج حدث نفس الموقف، ليقول له أبو عوف لفؤاد "يارب يطلع صوتك حلو يا محمد"، وينضم بعد ذلك فؤاد لـ فور إم، ويشق طريقه، ليكون أحد أشهر وأجمل الأصوات المصرية فى العقود الأخيرة.