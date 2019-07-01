أخبار عاجلة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

بكلمات مؤثرة ...محمد فؤاد ينعي الفنان عزت أبو عوف الذي اكتشفه وأدخله مجال الغناء

Google+ Print

نعى الفنان محمد فؤاد، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر فؤاد بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيها:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون
رحمة الله عليك يا أعز و أغلى الناس..
رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب
و أخلص أخ و أوفى صديق..
رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز..
نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم
وأن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة..
وداعا يا دكتور / عزت أبو عوف..

يذكر أن عزت أبوعوف، هو الذي اكتشف محمد فؤاد، وقدمه للساحة الغنائية لأول مرة نهاية فترة الثمانينيات من خلال فرقته الغنائية "فور إم".

فإذا كنت تتذكر رحلة صعود "إبراهيم" بطل فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، فأنت بالتأكيد، تعرف كيف أصبح محمد فؤاد مطربا مشهورا فى .

خلال أحداث الفيلم، الذى أنتج عام 1997، و حقق نجاحا غير متوقع فى مصر، يذهب إبراهيم وشقيقه وصديقه، لأحد النوادى، لحضور حفل غنائى يرعاه الفنان عزت أبو عوف مؤسس فريق  4m، فيتحايل الشباب الـ 3 لدخول النادى، ويتمكنوا من ذلك، وعند خروجهم من النادى، يقابل أبو عوف بسيارته، ويسألهم على باب الخروج، فيبلغه شقيق إبراهيم "خالد النبوى" أن أخيه، لديه صوت جميل، ويريد الغناء، فيعطيه أبو عوف الكارت الخاص به، ويبلغه أنه ينتظره لسماع صوته .

تلك القصة، قريبا للغاية، من قصة صعود النجم محمد فؤاد، والذى يحتفل خلال أيام بعيد ميلاده، إذ ذهب فؤاد مع شقيقه عبد العزيز وصديقه شريف إلى نادى الشمس لحضور حفل لأبو عوف مع فرقته، وأثناء الخروج حدث نفس الموقف، ليقول له أبو عوف لفؤاد "يارب يطلع صوتك حلو يا محمد"، وينضم بعد ذلك فؤاد لـ فور إم، ويشق طريقه، ليكون أحد أشهر وأجمل الأصوات المصرية فى العقود الأخيرة.

الموجز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني

السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني

السفيرة عزيزة - مؤتمر فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية

السفيرة عزيزة - مؤتمر فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية

مصرع 14 بحارا روسيا جراء حريق بغواصة

مصرع 14 بحارا روسيا جراء حريق بغواصة

أبرز ما يميز منتخبى الجزائر والمغرب عن المنتخب المصري فى بطولة أمم إفريقيا 2019

أبرز ما يميز منتخبى الجزائر والمغرب عن المنتخب المصري فى بطولة أمم إفريقيا 2019