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ترامب: حققنا الكثير من الأمور الرائعة خلال الأيام الماضية

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مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن هناك الكثير من الأمور الرائعة حدثت على مدار الأيام الثلاثة الماضية لصالح الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "جميع أو معظم تلك الأشياء عظيمة بالنسبة للولايات المتحدة، والكثير تم تحقيقه".

وكان ترامب قد توصل إلى هدنة تجارية مع الصين خلال لقاءه بنظيره شي جين بينغ على هامش قمة العشرين، كما قام بزيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية.

وذكر ترامب في تغريدة منفصلة: "حققت قيم الأسهم أفضل أداء نصف سنوي منذ 1997، بلادنا تؤدي بشكل جيد".

واختتم مؤشر "داو جونز" الربع الثاني من العام الجاري على ارتفاع بنحو 2.6 بالمائة أو ما يعادل 671.3 نقطة إلى 26599.5 نقطة، مُسجلاً بذلك أفضل أداء لشهر يونيو/حزيران في 81 عاماً.

وعلى مدار النصف الأول من العام ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 14 بالمائة.

أما مؤشر "ستاندرد آند بوزر" فارتفع بنسبة 17.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد مؤشر "ناسداك" الأمريكي فسجل مكاسب تجاوزت 20.5 بالمائة خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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