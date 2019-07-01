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إنفوجرافيك.. بالأرقام أكبر الشركاء التجاريين بالخليج لأبوظبي

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إنفوجرافيك.. بالأرقام أكبر الشركاء التجاريين بالخليج لأبوظبي إنفوجرافيك.. بالأرقام أكبر الشركاء التجاريين بالخليج لأبوظبي

 إعداد: إيناس بهجت/ تصميم: إيمان عبدالقادر

أبوظبي - مباشر: ارتفع إجمالي التجارة الخارجية في إمارة أبوظبي مع دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 7.7 بالمائة، على أساس سنوي.

وبحسب إحصائية خاصة أعدها "معلومات مباشر"، فبلغت تجارة أبوظبي الخليجية نحو 18.222 مليار درهم خلال الفترة، مقابل نحو 16.918 مليار درهم خلال فترة الربع الأول من عام 2018.

والإنفوجرافيك التالي يوضح تفاصيل حجم التجارة الخارجية بين إمارة أبوظبي ودول الخليج:

 

ترشيحات:

تجارة أبوظبي خليجياً ترتفع 7.7% بالربع الأول

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