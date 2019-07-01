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أردوغان: الجهود التركية الروسية في سوريا أثبتت قدرتها على بناء سلام إقليمي

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أردوغان: الجهود التركية الروسية في سوريا أثبتت قدرتها على بناء سلام إقليمي أردوغان: الجهود التركية الروسية في سوريا أثبتت قدرتها على بناء سلام إقليمي

جي بي سي نيوز :- اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن نتائج التعاون بين بلاده وروسيا في إطار تسوية الأزمة السورية أثبتت القدرة على بناء سلام إقليمي.

وقال أردوغان، في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، نشرت اليوم الخميس، قبل انطلاق أعمال قمة مجموعة "G20" الجارية في اليابان يومي 28 و29 يونيو، إنه "من الطبيعي" أن توطد تركيا علاقتها مع الدول المجاورة على أسس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأشار في هذا الشأن إلى أن تركيا "لا تتردد في اتخاذ أي خطوات تحتاجها للحفاظ على استقرارها في تلك المنطقة، المليئة بالتهديدات"، مشيرا إلى أن التنوع "يثري العلاقات الخارجية".

وأضاف أردوغان قائلا: "تعود علاقتنا مع جارتنا إلى عقود مضت، ونتقدم بعلاقاتنا معها إلى الأمام في إطار أولويات البلدين.. لدينا اتصالات مكثفة مع روسيا لإنهاء الاشتباكات في سوريا وتحقيق الاستقرار والهدوء في أقرب وقت ممكن، كما تجمعنا مجالات أخرى مثل الطاقة والتجارة والدفاع والصناعة".

وشدد أردوغان على أن الجهود التركية الروسية في سوريا أثبتت قدرتها على "إقامة سلام إقليمي"، وأوضح قائلا: "لقد حققنا نجاحا كبيرا في تجنب الخسائر المدنية والتقدم على طريق الحل السياسي من خلال تنفيذ مناطق خفض التصعيد".

ولفت الرئيس التركي إلى أن التعاون الثلاثي لتركيا وروسيا وإيران في سوريا ساهم في "تجنب نزوح مئات الآلاف من منازلهم في إدلب، وتجنب الهجرة" إلى بلاده وأوروبا.

المصدر: الأناضول + نيكاي

جي بي سي نيوز

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