11 ميزة مخفية في iOS 13 و iPadOS

أطلقت شركة آبل قبل أيام النسخة التجريبية العامة من أنظمة التشغيل التابعة لها، بما في ذلك نظام (آي أو إس 13) iOS 13 المشغل لأجهزتها المحمولة، الذي جاء بالعديد من المزايا الجديدة، التي سبق أن أعلنت عنها الشركة خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها (WWDC 2019) الذي عُقد في شهر أيار/ مايو الماضي.

ومن أبرز المزايا التي جاء بها (آي أو إس 13)، وكذلك نظام التشغيل الخاص بحواسيب آيباد الجديد (آيباد أو إس) iPadOS: دعم الوضع الداكن، ومزايا محسنة للخصوصية، ومظهر جديد لخرائط آبل. وقد تحدثت آبل عن أبرز المزايا خلال مؤتمر (WWDC 2019)، ولكن بعد إطلاق النسخة التجريبية العامة من النظام تبين وجود مزايا مخفية لم تكشف عنها الشركة.

وهنا نستعرض لكم 11 ميزةً من أفضل المزايا المخفية الجديدة التي وُجدت في (آي أو إس 13)، مثل الشحن المحسّن للبطارية، ودعم استخدام شريحتي SIM في تطبيق التراسل (آي مسج) iMessage، بالإضافة إلى إمكانية استخدم الفأرة للتحكم بهاتف آيفون، أو حاسوب آيباد.

الشحن المحسن للبطارية.

قد يؤدي شحن بطارية آيفون تمامًا، ثم تركه موصولًا بالشاحن لمدة طويلة من الزمن، إلى إتلافها بمرور الوقت. ويهدف الخيار الجديد في (آي أو إس 13) إلى المساعدة في إطالة عمر البطارية عن طريق تعلم عادات الشحن الخاصة بك، وذلك بغية منع البطارية من الشحن على الفور إلى 100%.

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إن كنت تشحن هاتفك ليلًا أثناء النوم، فإن خيار (شحن البطارية المحسن) Optimized Battery Charging سوف يُبقي بطارية الهاتف عند مستوى 80% لمعظم الليل، ثم إتمام العشرين بالمئة المتبقية من الشحن قبل أن تستيقظ.

ولاستخدام هذه الميزة الجديدة: اذهب إلى (الإعدادات) Settings > (البطارية) Battery > (صحة البطارية) Battery Health، حيث يمكن تفعيل خيار (شحن البطارية المحسن) Optimized Battery Charging.

دعم ميزة البحث في تطبيق (آي مسج).

من المشكلات الشائعة في تطبيق التراسل (آي مسج) هي إمكانية البحث عن الرسائل السابقة، إذ لم تكن تعمل. أما الآن، فقد تغير الوضع، إذ يمكنك البحث عن كلمة واحدة، أو عبارة، لتظهر النتائج فوريًا. ولتجربتها، يمكن فتح تطبيق الرسائل، ثم السحب للأسفل لإظهار حقل البحث، ثم كتابة ما تريد البحث عنه.

ابحث في آيفون باستخدام صوتك.

في أي تطبيق من تطبيقات آبل التي ترى فيه شريط البحث، فإنك سوف تلاحظ الآن وجود رمز للميكروفون في الجانب الأيمن. وبالنقر على هذا الميكروفون، يمكنك البحث عما تريد باستخدام صوتك، بدلًا من الكتابة.

شارك الصور مع معلومات الموقع أو بدونها.

أصبح بإمكانك الآن مشاركة الصور من تطبيق الصور الخاص بآيفون (Photos) مع إزالة معلومات الموقع، ويشمل ذلك مشاركة الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل. ويمكن ذلك من خلال النقر على (الخيارات) Options في تطبيق الصور في أعلى الشاشة، ثم إيقاف تشغيل (الموقع) Location من قسم (التضمين) Include.

مؤشر جديد لمستوى الصوت.

وهذه ميزة أخرى طال انتظارها كثيرًا، فقد كان مؤشر مستوى الصوت الحالي – الذي يغطي كامل الشاشة – مزعجًا؛ خاصةً أثناء مشاهدات تطبيقات، مثل يوتيوب. والآن أصبح المؤشر صغيرًا ويظهر على جانب الشاشة فقط.

تطبيقا iMessage، و FaceTime يدعمان الشريحة المزدوجة Dual SIM.

تعد هذه الميزة من المزايا المهمة بالنسبة للمستخدمين في قطاع الأعمال، أو الذين يسافرون كثيرًا، ممن يحتاجون إلى أكثر من شريحة اتصال. وكانت آبل قد أضافت دعم شريحتي اتصال مع إطلاق هاتفي (آيفون إكس إس)، و(آيفون إكس إس ماكس)، و(آيفون إكس آر)، ومع ذلك، فقد كانت آبل لا تدعم إلا رقم هاتف واحد مع تطبيقي (آي مسج)، و(فيس تايم).

حذف التطبيقات من شاشة التحديث.

من المزايا التي جاء بها (آي أو إس 13) أيضًا دعم إزالة تثبيت التطبيقات من شاشة التحديث، وذلك عن طريق السحب نحو اليسار على اسم التطبيق، ثم اختيار (حذف) Delete.

الإعلان عن الرسائل عن طريق (سيري) أصبح مقيدًا بجهات الاتصال التي تختارها.

إن كانت لديك سماعة الأذن (أيربودز) AirPods، فإنك ستلاحظ أنه أصبح بإمكان المساعد الرقمي (سيري) الخاص بآبل قراءة الرسائل الواردة إليك دون الحاجة لأي تدخل منك، كما يمكنك أيضًا الرد عليها عن طريق الأوامر الصوتية فقط.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزة عن طريق: (الإعدادات) Settings > (الإشعارات) Notifications > (إعلان الرسائل مع سيري) Announe Messages with Siri، وهناك يمكن اختيار إعلان الرسائل من جهات الاتصال الخاصة بك فقط.

استخدام الفأرة للتحكم بآيفون، وآيباد.

لقد أصبح بالإمكان فعلًا التحكم بهاتف آيفون، أو حاسوب آيباد اللوحي عن طريق الفأرة، أو لوحات التتبع. ويمكنك أيضًا تخصيص اختصارات لمهام محددة، مثل: الرجوع إلى الشاشة الرئيسية، في قائمة الإعدادات.

وبعد وصل الفأرة، اذهب إلى: (الإعدادات) Settings > (إمكانية الوصول) Accessibility > (اللمس) Touch > (اللمس المساعد) Assistive Touch > (أجهزة التأشير) Pointing Devices، حيث يمكنك تخصيص كيفية عمل الفأرة.

إزالة قيود حجم التطبيق على البيانات الخلوية.

أعطتنا آبل أخيرًا خيار إزالة حدود التنزيل في متجر (آب ستور) App Store. بمعنى أنه يمكنك، إن أردت، تنزيل لعبة يزيد حجمها عن جيجابايت في خطة البيانات الخلوية الخاصة بك.

اذهب إلى: (الإعدادات) Settings > iTunes & App Store > (تنزيلات التطبيقات) App Downloads، حيث يمكنك التخلص من الحد الأقصى الحالي لحجم التنزيل، والبالغ 200 جيجابايت.

أصبح لمتصفح سفاري مدير للتنزيلات.

يمكنك الآن تنزيل الملفات حين استخدام متصفح (سفاري) Safari على آيفون، وآيباد. ولن يظهر رمز (مدير التنزيلات) Download Manager إلا إن كان لديك تنزيل ناشط (أو ناشط حديثًا). ويُحفظ التنزيل الخاص بك تلقائيًا إلى مجلد التنزيلات في حساب (آيكلاود درايف) iCloud Drive، والذي يمكنك الوصول إليه من تطبيق (الملفات) Files.