ارتفاع الليرة والأسهم التركية بعد تراجع احتمالات تطبيق عقوبات أمريكية

مباشر: ارتفعت الأصول المالية في تركيا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجع الاحتمالات المتعلقة بتطبيق عقوبات أمريكية ضد تركيا نتيجة شراء أنظمة الدفاع الروسية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أن نظام أسلحة "إس400" سيتم توصيلها في النصف الأول من شهر يوليو/تموز الجاري، مضيفاً أنه سمع بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي بأنه لن يُطبق أي عقوبات.

وشدد أردوغان: "نحن شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة ووفقاً لذلك فإنه لا يحق لأحد أن يتدخل في الحقوق السيادية لأنقرة".

وانتشرت تقارير صحفية في الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تدرس تطبيق عقوبات ضد تركيا نتيجة مشترياتها من النظام الدفاع الصاروخي الروسي.

وبحلول الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار بنحو 1.9 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية عند 5.6834 ليرة.

أما على صعيد مؤشر البورصة التركية "بي.أي.أس.تي100" فسجل ارتفاعاً بنحو 2.7 بالمائة خلال تلك الفترة عند 99060.3 نقطة.