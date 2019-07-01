أخبار عاجلة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

الهضبة عمرو دياب ينعي عزت أبو عوف

Google+ Print

نعى المطرب الفنان الراحل عزت أبوعوف الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام".

ونشر الهضبة صورة للراحل، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله. خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د. عزت أبوعوف، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته".

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

كان اَخر ظهور للفنان الكبير عزت أبوعوف في رمضان الماضي؛ مشاركًا في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، بجانب المطرب عمرو دياب.

الموجز

مواضيع متعلقة
عمرو دياب ومحمد فؤاد ينعيان عزت أبو عوف... وتشييع جنازته وسط عدد محدود من الفنانين (صور)

عمرو دياب ومحمد فؤاد ينعيان عزت أبو عوف... وتشييع جنازته وسط عدد محدود من الفنانين (صور)

الهضبة عمرو دياب ينعي عزت أبو عوف

الهضبة عمرو دياب ينعي عزت أبو عوف