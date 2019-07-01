الهضبة عمرو دياب ينعي عزت أبو عوف

نعى المطرب عمرو دياب الفنان الراحل عزت أبوعوف الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام".

ونشر الهضبة صورة للراحل، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله. خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د. عزت أبوعوف، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته".

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

كان اَخر ظهور للفنان الكبير عزت أبوعوف في رمضان الماضي؛ مشاركًا في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، بجانب المطرب عمرو دياب.