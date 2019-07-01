ترامب: واشنطن تفوز في الحرب التجارية

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز في حربها التجارية مع الصين، وذلك بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة مع بكين.

وفي يوم السبت توصلت الولايات المتحدة والصين لاتفاق يقر استئناف المحادثات التجارية بينهما، كما اتفقا على عدم زيادة التعريفات الجمركية على أي من سلع البلدين في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أمس الأحد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكون مصدراً للمساعدة على الإطلاق خلال نزاعه التجاري مع بكين.

وتابع الرئيس الأمريكي: "على الرغم من ذلك نحن نفوز، نحن فائزين كبار لأننا أسسنا اقتصاد لا يفوقه أحد".

كما قررت الولايات المتحدة إلغاء الحظر المطبق على بيع المعدات الأمريكية إلى شركة "هواوي" الصينية.