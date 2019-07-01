خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل

الرياض- مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين بمرفق القضاء، بحسب وكالة "واس".

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