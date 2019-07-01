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المركزي الصيني: سنلعب دوراً فعالاً في مواجهة الخلافات التجارية

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المركزي الصيني: سنلعب دوراً فعالاً في مواجهة الخلافات التجارية المركزي الصيني: سنلعب دوراً فعالاً في مواجهة الخلافات التجارية

مباشر: أعلن البنك المركزي في الصين أنه سيلعب دوراً فعالاً في الاستجابة للخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الاثنين إن في الوقت الحاضر يتعين توجيه اهتمام خاص نحو المخاطر التي تأتي من الخارج، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البنك: "يجب منع الصدمات الخارجية وتقلبات وعدوى السوق".

كما شدد المركزي الصيني على أنه سيمنع ويحل المخاطر داخل مؤسساته الرئيسية، ولكنه لم يوضح آلية تحقيق ذلك.

وفي يوم السبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد استئناف المحادثات التجارية مع الصين، وذلك بعد اجتماعه بالرئيس شي جين بينغ على هامش انعقاد قمة الـ20.

كما توصل الجانبان إلى اتفاق بعدم زيادة التعريفات الجمركية على أي من سلع البلدين في الوقت الحالي.

وفي سياق منفصل صرح مستشار المركزي الصيني أن الاقتصاد من المحتمل أن يتجاوز مستهدف النمو في العام الجاري حال عدم تدهور النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وتابع ما جون: "في حالة عدم حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، فأن احتمالية الإبقاء على نمو الناتج الإجمالي المحلي أعلى 6 بالمائة في العام الجاري ستكون كبيرة".

وشدد مسئول المركزي الصيني على عدم وجود حاجة لاتخاذ تدابير تحفيز جديدة وكبيرة.

مباشر (اقتصاد)

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