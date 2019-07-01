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وزير الطاقة السعودي يرأس اجتماع منتجي النفط في فيينا

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وزير الطاقة السعودي يرأس اجتماع منتجي النفط في فيينا وزير الطاقة السعودي يرأس اجتماع منتجي النفط في فيينا

الرياض – مباشر: قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، اليوم الاثنين، إن الوزير خالد الفالح، سيرأس الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع في العاصمة النمساوية فيينا، ويضم المنتجين من دول منظمة "أوبك" والدول المشاركة من خارجها (أوبك+).

وهناك اتفاق بين أغلب المنتجين لتمديد قرار خفض الإنتاج لما بعد يونيو/حزيران لعام 2019.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين التي عقدت مؤخرا بمدينة أوساكا اليابانية، على تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج لدول أوبك+، بدءا من يوليو/تموز 2019.

وجاء اتفاق أكبر منتجين للنفط؛ بغرض خفض المخزونات العالمية، وتوازن الأسواق، وتعافي معدلات الاستثمار لضمان إمدادات الطاقة المستقبلية.

ترشيحات:

وزير النفط العراقي يرجح تمديد خفض الإنتاج للربع الأول 2020

الفالح: اتفاق السعودية وروسيا لخفض المعروض النفطي يقلل المخزون العالمي

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مباشر (اقتصاد)

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