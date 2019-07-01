أخبار عاجلة

الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
5 شركات وساطة تقتنص 51% من تعاملات سوق الأسهم السعودية -
السعودية للصناعات العسكرية تتعاون مع باراماونت العالمية بالطيران والتكنولوجيا -
السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها -
محدث.. أسعار الذهب ترتفع 15 دولاراً مع بيانات اقتصادية سلبية -
نواب فرنسيون يخططون لزيارة دمشق ولقاء الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

وصول جثمان عزت أبو عوف إلي مسجد السيدة نفيسة

Google+ Print
وصول جثمان عزت أبو عوف إلي مسجد السيدة نفيسة وصول جثمان عزت أبو عوف إلي مسجد السيدة نفيسة

وصل منذ قليل جثمان النجم الراحل عزت أبو عوف ،إلي مسجد السيدة نفبسه، تمهيدا لصلاة الجنازة علي الفقيد، حيث رافق الجثمان ابنته المخرجه مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبوعوف، ومجموعة من الاصدقاء والاقارب، بجانب الفنان منير مكرم، وخالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية.

ووصلت شقيقته مها أبو عوف إلي مطار القاهرة حيث كانت تؤدي مناسك الحج والعمرة فى الاراضى المقدسة، وحاليا فى طريقها للحاق بصلاة الجنازة علي شقيقها.

يشار إلي أن النجم القديرعزت أبو عوف، وافته المنية فجر اليوم الاثنين عن عمر يناهز ال 70 عاما ، بعد صراع لفترة مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل  فى الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج فى إحدي مستشفيات منطقة المهندسين.

الموجز

مواضيع متعلقة
المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت