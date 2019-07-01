وصول جثمان عزت أبو عوف إلي مسجد السيدة نفيسة

وصل منذ قليل جثمان النجم الراحل عزت أبو عوف ،إلي مسجد السيدة نفبسه، تمهيدا لصلاة الجنازة علي الفقيد، حيث رافق الجثمان ابنته المخرجه مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبوعوف، ومجموعة من الاصدقاء والاقارب، بجانب الفنان منير مكرم، وخالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية.

ووصلت شقيقته مها أبو عوف إلي مطار القاهرة حيث كانت تؤدي مناسك الحج والعمرة فى الاراضى المقدسة، وحاليا فى طريقها للحاق بصلاة الجنازة علي شقيقها.

يشار إلي أن النجم القديرعزت أبو عوف، وافته المنية فجر اليوم الاثنين عن عمر يناهز ال 70 عاما ، بعد صراع لفترة مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل فى الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج فى إحدي مستشفيات منطقة المهندسين.