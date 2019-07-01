معدل البطالة بمنطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى منذ 2008

مباشر: تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بنهاية شهر مايو/آيار الماضي، ليكون عند أدنى مستوياته منذ عام 2008.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الإثنين، أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى 7.5 بالمائة بنهاية شهر مايو/آيار الماضي مقابل 7.6 بالمائة بنهاية الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سوف يسجل 7.6 بالمائة بنهاية شهر مايو/آيار.

ويُعد معدل البطالة في منطقة اليورو بذلك عند أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز 2008.

وبحسب البيانات، فإن عدد الأفراد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنهاية شهر يونيو/حريزان الماضي بلغ 12.348 مليون شخص.

ويعتبر بذلك عدد الأفراد العاطلين عن العمل بمنطقة اليورو أقل بنحو 71 ألف شخص على أساس شهري وبمقدار 1.33 مليون شخص على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 9:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1326 دولار.