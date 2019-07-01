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ارتفاع قوي لأسهم وعملة الصين بعد اتفاق لوقف التصعيد التجاري

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ارتفاع قوي لأسهم وعملة الصين بعد اتفاق لوقف التصعيد التجاري ارتفاع قوي لأسهم وعملة الصين بعد اتفاق لوقف التصعيد التجاري

مباشر: سجلت مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب قوية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، كما صعدت العملة المحلية للبلاد.

وتأتي المكاسب في الأصول المالية للصين بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة تجارية تشهد استكمال المفاوضات وعدم فرض تعريفات إضافية على الجانبين.

وعقد ترامب وشي الاجتماع الثنائي بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في عطلة الأسبوع الماضي داخل مدينة أوساكا اليابانية.

وأسفر الاجتماع كذلك عن إعلان ترامب أنه سيقوم برفع حظر بيع المعدات الأمريكية إلى شركة الاتصالات الصينية "هواوي".

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت انكماش النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى في 4 أشهر خلال شهر يونيو/حريزان الماضي.

وبنهاية الجلسة، صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة تزيد عن 2.2 بالمائة ليصل إلى 3044.9 نقطة.

كما شهد مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية زيادة 2.9 بالمائة ليصل إلى 3935.8 نقطة.

وبحلول الساعة 9:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.8443 يوان.

يذكر أن أسواق الأسهم في هونج كونج أغلقت أبوابها اليوم أمام المستثمرين في عطلة مع تواصل الاحتجاجات في البلاد.

مباشر (اقتصاد)

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