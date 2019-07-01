أخبار عاجلة

تفاصيل هروب الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -
شرطي إسرائيلي يقتل يهودي من أصل أثيوبي ويتسبب في احتجاجات واسعة -
اليوم - الرئيس السيسي يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي -
اليوم - الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رجال الإطفاء العراقيون يخمدون حريقا في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل -
اسأل مع دعاء | حلقة كاملة بتاريخ 3 يوليو 2019 | الحيوان في القرآن الكريم -
أطرف قصيدة بالانجليزية من شاعر سعودي أمام القنصل الأمريكي في جدة -
8 الصبح - الخدمة الطبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال في بورسعيد -
8 الصبح - الخدمة الصحية بالوحدات والمراكز الصحية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد -
م. هاني سنبل: 57 دولة عدد الدول الأعضاء بالمؤسسة الدولية الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأصول المالية للصين تقفز بعد الاتفاق على وقف التصعيد التجاري

Google+ Print
الأصول المالية للصين تقفز بعد الاتفاق على وقف التصعيد التجاري الأصول المالية للصين تقفز بعد الاتفاق على وقف التصعيد التجاري

مباشر: سجلت مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب قوية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، كما صعدت العملة المحلية للبلاد.

وتأتي المكاسب في الأصول المالية للصين بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة تجارية تشهد استكمال المفاوضات وعدم فرض تعريفات إضافية على الجانبين.

وعقد ترامب وشي الاجتماع الثنائي بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في عطلة الأسبوع الماضي داخل مدينة أوساكا اليابانية.

وأسفر الاجتماع كذلك عن إعلان ترامب أنه سيقوم برفع حظر بيع المعدات الأمريكية إلى شركة الاتصالات الصينية "هواوي".

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت انكماش النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى في 4 أشهر خلال شهر يونيو/حريزان الماضي.

وبنهاية الجلسة، صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة تزيد عن 2.2 بالمائة ليصل إلى 3044.9 نقطة.

كما شهد مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية زيادة 2.9 بالمائة ليصل إلى 3935.8 نقطة.

وبحلول الساعة 9:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.8443 يوان.

يذكر أن أسواق الأسهم في هونج كونج أغلقت أبوابها اليوم أمام المستثمرين في عطلة مع تواصل الاحتجاجات في البلاد.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب

محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب

ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا

ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا

كوشنر: ترامب "معجب جدا" بعباس ومستعد للتواصل معه بخصوص خطة السلام

كوشنر: ترامب "معجب جدا" بعباس ومستعد للتواصل معه بخصوص خطة السلام

إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية خطيرة" أقنعت ترامب بالانسحاب من "الاتفاق النووي"

إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية خطيرة" أقنعت ترامب بالانسحاب من "الاتفاق النووي"