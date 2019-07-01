الكويت تتصدر أداء أسواق الخليج بالنصف الأول والسعودية بالمرتبة الثانية

الرياض- مباشر: ذكرت كامكو للأبحاث إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ظلت مرتبطة إلى حد كبير ببقية العالم خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك على النقيض من أداء العام 2018.

وأضافت في تقرير لها اليوم الاثنين، اطلع عليه "مباشر" أنه على الرغم من ذلك، أثرت عدد من المشكلات الخاصة بالمنطقة على نمو الأسواق الخليجية، وبصفة خاصة الحد من مستويات النمو المسجلة في مايو 2019، وتراجع الأداء الإجمالي للمنطقة بأكثر من 5 بالمائة.

وتابعت: احتفظت الكويت بريادتها كأفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال معظم فترات العام، وسجل مؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 21 بالمائة وارتفع المؤشر العام بنسبة 14.8 بالمائة على خلفية التوقعات الخاصة بضم الكويت لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو الأمر الذي تحقق خلال الأسبوع الأخير من يونيو.

الكويت

وذكرت كامكو إن المؤشرات الكويتية احتفظت بتفاؤلها خلال يونيو 2019 على خلفية ترقب المستثمرين قرار مؤشر مورجان ستانلي بترقية الكويت من مؤشر الأسواق الثانوية إلى الأسواق الناشئة.

وأضافت: يعد هذا القرار موازي لاقتران ترقية الكويت بشروط تتعلق بتطبيق نظام الحسابات المجمعة للعملاء على أن يتم تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر عبر كافة المنصات الدولية قبل نهاية نوفمبر 2019.

وأوضحت أن الترقية ساهمت في تعزيز أنشطة التداول في البورصة نظراً لتوقع جذب أكثر من ملياري دولار أمريكي من الاستثمارات السلبية الإضافية نحو الأسهم الكويتية.

وتابعت: انعكس ذلك في أنشطة التداول في النصف الأول من العام 2019، وارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 116 بالمائة وبلغت 18.7 مليار سهم مقابل 8.6 مليار سهم في النصف الأول من العام 2018.

وارتفعت قيمة التداولات بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 166 بالمائة وبقيمة إجمالية 3.8 مليار دينار كويتي في النصف الأول من العام 2019 مقابل 1.44 مليار دينار كويتي في النصف الأول من العام 2018.

وتمكنت مؤشرات بورصة الكويت الثلاث من الارتفاع في يونيو 2019، حيث سجل مؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 2.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي هامشياً بنسبة 0.6 في المائة، بما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 1.8 في المائة.

السعودية

وذكرت كامكو أن السوق السعودي تعافى من التراجع الذي أصابه الشهر الماضي وسجل أفضل أداء شهري في يونيو 2019 في ظل ارتفاع مؤشر تداول بنسبة 3.6 بالمائة خلال الشهر.

وتابعت: تمكن المؤشر القياسي من كسر الحاجز النفسي الهام عند مستوى 9 آلاف نقطة بنهاية جلسة تداول واحدة فقط بعد اقبال المستثمرين على الشراء بعد عطلة العيد؛ إلا ان معنويات المستثمرين اهتزت بعد اندلاع التوترات الجيوسياسية والهجوم على ناقلات النفط في منتصف الشهر.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، ساهم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية بنهاية الشهر في تعزيز أداء الأسهم السعودية، وتمكن المؤشر من الارتفاع على مدار أربع جلسات تداول متتالية بنهاية الشهر ليغلق عند مستوى 8,821.8 نقطة.

ودفعت المكاسب التي حققها السوق في يونيو 2019 إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى 12.7 بالمائة، ليأتي بذلك في المركز الثاني كأفضل الأسواق الخليجية أداءً.

وعلى الصعيد التنظيمي، وفي خطوة هامة تهدف إلى اجتذاب رؤوس الأموال من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين، خففت هيئة السوق المالية السعودية القيود المتعلقة بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب 49 بالمائة من أسهم الشركات المدرجة.

وأشار بيان هيئة السوق المالية، إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة السوق ورفع جاذبيته وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

ووفقاً للنظم الجديدة، لن يكون هناك حداً أدنى أو أقصى لنسبة الملكية المستهدفة في الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، إلا أنه يتعين على المساهمين الاحتفاظ بالأسهم لمدة عامين بعد تاريخ الملكية قبل التصرف فيها.

الإمارات

وعن أسواق الإمارات قالت كامكو إنه بعد تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.8 بالمائة في مايو 2019، ظل المؤشر يتحرك ضمن نطاق محدود في يونيو 2019، وتراجع بنسبة 0.5 بالمائة على أساس شهري.

وأغلق المؤشر عند مستوى 4,979.95 نقطة، في حين كان الأداء القطاعي مختلطا.

وكان مؤشر السلع الاستهلاكية الأفضل أداءً وارتفع بنسبة 7.7 في المائة على أساس شهري.

وذكرت كامكو أن أداء سوق دبي المالي تحسن أيضاً بنسبة 1.5 بالمائة على أساس شهري في يونيو 2019، بعد تراجعه بنسبة 5.3 بالمائة على أساس شهري في مايو 2019.

وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,658.63 نقطة، وأنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر على ارتفاع، باستثناء مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية وقطاع الاستثمار والخدمات المالية.

قطر

وتابعت كامكو للأبحاث: تحسن أداء بورصة قطر بنسبة 1.6 بالمائة في يونيو 2019، بعد تراجعها الشهر السابق، وأغلق مؤشر بورصة قطر 20 عند مستوى 9,024.03 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، وإن كان بنسبة هامشية بلغت 0.8 في المائة خلال الشهر.

البحرين

وذكرت كامكو: تحسن أداء مؤشر بورصة البحرين بنسبة 2.6 بالمائة على أساس شهري في يونيو 2019 وأغلق عند مستوى 1471.04 نقطة.

وكان الأداء القطاعي إيجابيا بصفة عامة باستثناء قطاع التأمين الذي انخفض هامشياً بنسبة 0.6 بالمائة على أساس شهري.

وكان قطاع البنوك التجارية هو الأفضل أداءً، وارتفع بنسبة 4.0 في المائة على أساس شهري

عمان

وتابعت كامكو: بتراجع مؤشر سوق مسقط 30 مرة أخرى في يونيو 2019 ليصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد من التراجع بنهاية الشهر.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.3 بالمائة خلال الشهر وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,884.9 نقطة، بما دفع بأداء المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه ليكون الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلاً نمواً محدوداً بنسبة 10.1 في المائة.

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