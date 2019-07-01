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"العامة للحبوب" تُرسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2019

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"العامة للحبوب" تُرسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2019 "العامة للحبوب" تُرسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2019

الرياض- مباشر: أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1440/1441 هـ 2019م بكمية (730) ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم وفقا لما جاء على "واس" ، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح.

وتابع: سيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة سبتمبر - نوفمبر 2019 م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 7 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 425 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد أنه تم دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 12 شركة للمنافسة.

وأشار الى أنه تم الترسية على 4 شركات، وبترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو 2 مليون طن.

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