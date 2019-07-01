النشاط الصناعي في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2013

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في بريطانيا لأدنى مستوى منذ عام 2013 خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع تراجع تفاؤل الشركات لثالث أدنى مستوى بالتاريخ.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بالمملكة المتحدة انخفض إلى 48 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل 49.4 نقطة المسجلة في شهر مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف يرتفع إلى 49.5 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي.

وتعتبر قراءة النشاط الصناعي بالمملكة المتحدة خلال الشهر الماضي هي الأدنى منذ فبراير/شباط 2013 كما أنها تمثل الهبوط الشهري الثالث على التوالي.

كما أن أداء القطاع الصناعي خلال شهر يونيو/حريزان الماضي دون مستوى 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط.

وبحسب البيانات، فإن الإنتاج الصناعي تراجع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 في حين تراجع تفاؤل الشركات لثالث أدنى مستوى على الإطلاق.

وجاء الطلب من الأسواق المحلية والأجنبية ضعيفاً خلال الشهر الماضي كما سجلت طلبيات الصادرات انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 8:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليهبط إلى 1.2642 دولار.