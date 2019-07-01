فنانون ينعون الطبيب الراقي عزت أبو عوف:"إبداعه لن ينسى"

كتب: أحمد أبوعقيل

نعى عدد من الفنانين رحيل الفنان عزت أبوعوف، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، واصفين إياه بالمحترم والراقي والطيب، وقالوا إن إبداعاته لن تنسى، داعين الله -عز وجل - أن يرحمه ويغفر له.

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها الشخصية، بموقع "فيس بوك": "البقاء لله توفي الفنان المحترم الراقي الخلوق د. عزت أبوعوف رحمه الله، وثبته، عند السؤال وأسكنه فسيح جناته، قلبي حزين جدًا، خالص عزائي لأسرته الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الفنان إدوارد، الفنان عزت أبوعوف، صورة لـ أبو عوف، وعلق عليها، قائلاً: "أكيد عمرنا ما هننساك ولا هننسى إبداعك، وأكيد أنت في حته أحسن دلوقتي، الله يرحمك".

كما نشرت الفنانة دينا، صورة للفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الراقي المحترم الدكتور عزت أبوعوف في ذمة الله، نسألكم الدعاء، يارب يرحمه برحمته الواسعة".

ونشر الفنان فتحي عبدالوهاب، صورة للفنان الراحل، عبر موقع "فيس بوك"، وعلق عليها، قائلاً: "وفاة الفنان عزت أبو عوف ربنا يرحمه ويغفرله".

ونعت الإعلامية بوسي شلبي، أبوعوف، ونشرت صورة له عبر "إنستجرام"، وكتبت: "البقاء لله، رحل الفنان الطيب عزت أبوعوف، الجنازة بمسجد السيدة نفيسة".

وتوفي الفنان عزت أبوعوف، في الساعات الأولى، من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

أعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى. وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.

عاجل تشييع جثمان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد ظهر اليوم

قال الإعلامي سمير فقيه، أحد المقربين من الفنان الراحل عزت أبوعوف، إن جنازة الفقيد ستشيع عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن جثمان الفنان الراحل عزت أبوعوف، سيواري الثرى في مقابر "آل راتب" في منطقة المجاورين.