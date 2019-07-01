مسح..71.5 مليار دولار تدفقات أجنبية تدخل السعودية خلال عام

السيد جمال:

الرياض – مباشر: قفزت الاستثمارات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 19.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة تقدر قيمتها بـ 268.046 مليار ريال (71.478 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (أي خلال عام).

ووفقا لمسح لـ"مباشر"، يستند لبيانات رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، وصل إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى 1.628 تريليون ريال (434.05 مليار دولار)، مقارنة باستثمارات بلغت قيمتها 1.359 تريليون ريال (362.57 مليار دولار) بالربع المقارن من عام 2018.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية بالمملكة أعلى مستوياتها على الإطلاق بالربع الأول من عام 2019؛ بعدما بلغت نحو 1.488 تريليون ريال (396.89 مليار دولار) بنهاية عام 2018 (الربع الرابع من العام الماضي).

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 9.36 بالمائة بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق بزيادة قيمتها 139.345 مليار ريال (37.16 مليار دولار).

وتشمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية: الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، بالإضافة إلى استمارات الأخرى والتي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.

دخول 3.6 مليار دولار استثمارات مباشرة

وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة بالربع الأول من العام الجاري؛ لنمو قيمة الاستثمارات المباشرة في داخل الاقتصاد بنسبة 1.57 بالمائة، إلى 870.1 مليار ريال (232.03 مليار دولار)، مقارنة بـ 856.632 مليار ريال (228.44 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2018.

ودخلت استثمارات أجنبية مباشرة المملكة بقيمة 13.468 مليار ريال (3.59 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2019 على أساس سنوي أي خلال عام، وفقا لحسابات "مباشر".

وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية 53.45 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 0.5 بالمائة بالربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من 2018، مما يعني دخول استثمارات أجنبية مباشرة المملكة بقيمة 4.65 مليار ريال (1.24 مليار دولار) خلال أول 3 أشهر من عام 2019.

استثمارات الحافظة تقفز 45% بدعم سندات الدين وصناديق الاستثمار

ودعم نمو الاستثمارات الأجنبية بالسعودية ارتفاع استثمارات الحافظة – حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين – بنسبة 45.25 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بزيادة نسبتها 128.795 مليار ريال (34.35 مليار دولار)، وفقا لحسابات "مباشر".

وبلغت استثمارات الحافظة بالسعودية بنهاية الربع الأول من عام 2019 نحو 413.42 مليار ريال (110.25 مليار دولار)، مقارنة بـ 284.63 مليار ريال (75.9 مليار دولار) بنهاية الربع المماثل من 2018.

وارتفعت قيمة الاستثمارات بحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار إلى 149.8 مليار ريال (39.95 مليار دولار)، مقارنة بـ 122.26 مليار ريال (32.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 22.5 بالمائة.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية بسندات الدين بالمملكة 263.62 مليار ريال (70.29 مليار دولار)، ارتفاعا من 162.37 مليار ريال (43.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2018، بنمو 62.4 بالمائة.

نمو الاستثمارات الأخرى لأكثر من 91 مليار دولار

وشهدت الاستثمارات الأجنبية الأخرى بالسعودية – تشمل القروض والعملة والودائع والحسابات الأخرى مستحقة الدفع – نموا بنحو 36.5 بالمائة؛ إلى 344.17 مليار ريال (91.78 مليار دولار)، مقارنة بـ 218.38 مليار ريال (58.24 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2018.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالقروض 184.47 مليار ريال (49.19 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ 95.56 مليار ريال (25.48 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي، بزيادة 93 بالمائة.

وزادت نسبة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بالعملة والودائع بنسبة 42.8 بالمائة، إلى 117.96 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، مقابل 82.59 مليار ريال (22.02 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2018.

وزادت الاستثمارات ببند الحسابات الأخرى مستحقة الدفع 3.7 بالمائة؛ إلى 41.74 مليار ريال (11.13 مليار دولار)، مقارنة بـ 40.24 مليار ريال 10.73 (مليار دولار) بالربع الأول من العام الماضي.

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