سهم "تهامة" يتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودي بعد النتائج المالية

الرياض- مباشر: تصدر سهم" تهامة" للاعلان والعلاقات العامة، ارتفاعات سوق الأسهم السعودية- تداول في الساعة الأولى من تداولات يوم الاثنين، بعد إفصاح الشركة عن النتائج المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019 بنسبة 14.9 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة 3.4 مليون ريال، مقارنة بـ 2.96 مليون ريال خلال السنة المالية 2017.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت الرياض ارتفع أداء السهم بنحو 4.48 بالمائة وهو أعلى مستوى يلامسه السهم في نحو شهرين؛ وتحديداُ في جلسة 6 مايو 2019.

وجرى التعامل على 539.804 ألف سهم وبقيمة 22.25 مليون ريال موزعين على 1.253 ألف صفقة، كما ارتفع قطاع الاعلام بنسبة 0.26 بالمائة.

وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي"تداول" بنحو 0.12 بالمائة إلى مستوى 8836.16 نقطة بمكاسب قدرها 14.61 نقطة، من خلال التداول على 30.21 مليون سهم وبقيمة 733.309 مليون ريال موزعين على 29.47 ألف صفقة.

ترشيحات:

30 سهماً تقتنص 83% من المؤشر السعودي.. و"الأهلي" يتخطى "سابك"

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

السوق السعودي يقفز 12.68% بالربع الثاني وسط ارتفاع جماعي للقطاعات

السعودية تبدأ تفعيل نظام إلكتروني جديد لاستقدام العمالة.. الاثنين

بالصور.. وصول أول رحلة طيران إلى مطار خليج نيوم

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

قمة العشرين باليابان.. حصاد "مباشر"

الجوازات السعودية تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين مكة لحج 1440هـ..إلكترونياً

%122.6 نمواً بالتمويل العقاري بالسعودية خلال مايو على أساس سنوي

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 21.6% خلال مايو على أساس سنوي