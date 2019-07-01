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الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع الهدنة التجارية

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الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع الهدنة التجارية الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع الهدنة التجارية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع الهدنة التجارية.

وسيطر اللون الأخضر على تعاملات العملة الأمريكية على خلفية اجتماع الرئيس دونالد والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة أوساكا اليابانية بعطلة الأسبوع الماضي.

واستفادت الورقة الخضراء من خسائر عملات الملاذ الآمن على خلفية اتجاه المستثمرين للأصول الخطرة بعد تراجع حدة المخاوف التجارية على خلفية لقاء ترامب وشي.

واتفق رئيسا أكبر اقتصادين حول العالم على استكمال المفاوضات التجارية العالقة بينهما مع عدم فرض أي تعريفات جديدة أثناء تلك الفترة.

وينتظر المستثمرون الإفصاح في وقت لاحق من اليوم عن القراءة النهائية للنشاط الصناعي الأمريكي خلال شهر يونيو/حريزان الجاري وكذلك بيانات الإنفاق على البناء.

وبحلول الساعة 8:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار أمام اليورو بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1331 دولار.

كما زادت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.4 بالمائة لتصعد إلى 108.25 ين وحققت مكاسب بنسبة مماثلة 0.4 بالمائة مقابل العملة البريطانية ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2646 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد زيادة 0.7 بالمائة لتسجل الورقة الخضراء 0.9832 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 96.531.

مباشر (اقتصاد)

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