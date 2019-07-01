"سابك" السعودية ترفع حصتها لـ75% بأكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم

الرياض – مباشر: وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الاثنين في طوكيو، اتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي – التابعة لـ "سابك"، لترفع حصتها إلى 75 بالمائة في أكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم.

وقالت "سابك" في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن هذا الاتفاق جاء بعد شراكة ناجحة استمرت لسنوات طويلة، تخللها نقل للتقنية والمساهمة في ريادة "سابك" العالمية في قطاع البتروكيماويات.

وأضافت "سابك"، أن الاتفاقية التي مددت 20 عاماً جديدة تشمل، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالمضي قدماً فيها، زيادة حصة "سابك" إلى 75 بالمائة في شركة الرازي، وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى 25 بالمائة فقط.

ولفتت "سابك"، إلى أن الشركة اليابانية ستقوم بدفع أكثر من 5 مليارات ريال لـ "سابك" مقابل تمديد الشراكة.

وقالت الشركة، إنها ستستخدم كامل المبلغ أو جزء منه لتمويل مشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع "الرازي" القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية "سابك" من أجل تنمية العلاقة مع شركاء عالميين، وتعزيز مركزها الريادي في صناعة البتروكيماويات وبالأخص في مادة الميثانول.

وأوضحت "سابك"، أنه بموجب هذه الاتفاقية ستكون مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة للمصنع الجديد لإنتاج الميثانول، ويحق لها بكامل الحرية استخدام تلك التقنية في الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبين نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، أن الرازي تُعد أول شركة مشتركة في تاريخ "سابك"، ومن أنجح الشراكات التي دخلتها الشركة منذ 40 عاماً، ويعـد تمديدها لعشرين سنة إضافية أكبر دليل على ذلك مما يعزز التعاون الاستراتيجي السعودي الياباني، وفقا لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن شركة "الرازي" تأسست في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، مناصفة بين "سابك" والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، ويتركز نشاطها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول.

وأعلنت "سابك"، 24 يونيو/حزيران الماضي، عن اكتمال الموافقات النظامية اللازمة لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاماً.

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