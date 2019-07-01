النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يواصل الهبوط للشهر الخامس

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بالقراءة النهائية بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ليكون الهبوط الشهري الخامس على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو تراجع إلى 47.6 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 47.8 نقطة ومقابل 47.7 نقطة المسجلة في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 47.8 نقطة خلال الشهر الماضي.

ويعني ذلك أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو لا يزال دون النطاق الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط والباغ 50 نقطة.

وبحسب البيانات، فإن الهبوط المستمر في الإنتاج والطلبيات الجديدة كان يضغط على القطاع خلال شهر يونيو/حريزان.

ووفقاً لمؤسسة ماركت، فإن اليونان وفرنسا وهولندا سجلوا قراءات أعلى من 50 نقطة خلال الشهر الماضي وإن كان تم مراجعة تقديرات باريس بالخفض قليلاً إلى 51.9 نقطة بدلاً من 52 نقطة سابقاً.

في حين أن ألمانيا شهدت أسوأ قراءة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي بعدما سجلت 45 نقطة مقابل التقديرات الأولية البالغة 45.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.1328 دولار.