النشاط الصناعي في الصين ينكمش لأول مرة بـ4 أشهر

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى في 4 أشهر خلال الشهر الماضي، ليهبط قرب أدنى مستوياته في 3 أعوام.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسستي "ماركت وكاسين" للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين تراجع إلى 49.4 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل 50.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم سوف يتراجع إلى مستوى 50.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

وانخفض بذلك النشاط الصناعي للصين دون مستوى الـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين التوسع في النشاط والانكماش، كما أنه يسجل ثاني أدنى مستوياته منذ يونيو/حريزان 2016.

وبحسب البيانات، فإن الأعمال الجديدة والمبيعات الدولية تراجعت خلال الشهر الماضي كما تحولت الصادرات للهبوط بعد النمو المسجل في شهر مايو/آيار الماضي.

وبشكل عام، فإن الاقتصاد الصيني كان تحت الضغط خلال الشهر الأخير من الربع الثاني مع هبوط ملحوظ في الطلب المحلي فضلاً عن تراجع حاد في ثقة الشركات.

وفي بيانات حكومية منفصلة، أظهرت استقرار النشاط الصناعي عند مستوى 49.4 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان وهو أقل قليلاً من التوقعات البالغة 49.5 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.8435 يوان.