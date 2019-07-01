النفط يقفز 3% مع ترقب اجتماع أوبك

مباشر: شهدت أسعار النفط قفزة قوية بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب نتائج اجتماع أوبك في فيينا.

وتتجه الأنظار إلى فيينا اليوم وغداً الثلاثاء لرؤية ما سوف يسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأعضاء من خارجها بشأن مستويات إنتاج النفط.

واستفاد الخام بعد دعم السعودية وروسيا وإيران لتمديد اتفاقية خفض الإمدادات النفطية لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر قادمة قبيل اجتماع أوبك.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد بأنه اتفق مع السعودية على تمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج الحالية والبالغة 1.2 مليون برميل يومياً لنحو 6 إلى 9 أشهر.

لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفاتح يرى أن الاتفاق قد يتم تمديده لمدة 9 أشهر على الأرجح.

وتقوم أوبك بخفض مستويات إنتاج النفط منذ بداية عام 2017 من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات مقبولة وسط ضعف نمو الاقتصاد العالمي إضافة لقفزة قوية في الإنتاج الأمريكي من الخام.

وكانت أسعار النفط تحت الضغط المتجدد في الأشهر الأخيرة مع تصاعد الإمدادات الأمريكية، حيث ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 12.16 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

واستفاد المعدن كذلك من توصل الولايات المتحدة والصين إلى هدنة تجارية من شأنها استئناف المفاوضات التجارية ووقف زيادات جديدة في الرسوم الجمركية بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، واصل إنتاج النفط الأمريكي الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع حاد في مخزونات الخام

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة تزيد عن 2.9 بالمائة ليصل إلى 66.65 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 3 بالمائة مسجلاً 60.20 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي تمكن من تحقيق مكاسب قوية في الأسبوع الماضي مع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران إضافة للقلق التجاري.