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التعليم السعودية ترشح 10.3 ألف مواطن ومواطنة لشغل الوظائف التعليمية

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التعليم السعودية ترشح 10.3 ألف مواطن ومواطنة لشغل الوظائف التعليمية التعليم السعودية ترشح 10.3 ألف مواطن ومواطنة لشغل الوظائف التعليمية

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ، إن وزارة التعليم والعمل مع وزارة الخدمة المدنية أتمت الترشيح النهائي لـ 10.325 ألف مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء، والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ.

وأضاف مبارك العصيمي، يوم الاثنين، أنه تم الترشيح بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني "جدارة".

وأوضح العصيمي، أن المفاضلة بين المتقدمين تمت وفقا لعدة عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة، موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع 40 نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع 40 نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى 10 سنوات بـ20 نقطة.

وأكد المتحدث الرسمي، أنه على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام، مبينا أن المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.

ولفت العصيمي، إلى أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها 131 وظيفة، سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقاً لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، 19 مايو/أيار الماضي، عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة،  وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة؛ وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ - 1441هـ.

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