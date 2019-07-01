سوق الأسهم السعودية يتراجع هامشيا بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين؛ وسط تباين بأداء القطاعات وبضغط من الاتجاه، فيما خالف مؤشر السوق الموازي - نمو الاتجاه.

وتراجع "تاسي" بنسبة 0.05 بالمائة، بحلول الساعة 10:44 بتوقيت السعودية، فاقداً 4.45 نقطة، انخفضت به لمستوى 8817.31 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 393.97 مليون ريال، بالتداول على 16.76 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17.34 ألف صفقة.

وتباينت القطاعات بالتعاملات الصباحية؛ وسط تراجع جماعي للقطاعات.

وتصدر التطبيقات وخدمات التقنية التراجعات بنحو 0.6 بالمائة، يليه الأدوية بنسبة 0.56 بالمائة.

وتراجع الاتصالات بنسبة 0.18 بالمائة، والبنوك بـ 0.10 بالمائة، ثم المواد الأساسية بـ 0.03 بالمائة.

وكان الإعلام الأبرز بين القطاعات المرتفعة بالتعاملات الصباحية بنحو 0.9 بالمائة، يليه الخدمات الاستهلاكية بـ 0.7 بالمائة.

وتصدر "مهارة" التراجعات بنحو 0.9 بالمائة، فيما حل "تهامة" بمقدمة الارتفاعات بنسبة 2 بالمائة.

وفي المقابل، خالف مؤشر السوق الموازي - نمو الاتجاه وارتفع بنسبة 0.17 بالمائة، رابحاً 6.42 نقطة، رفعته لمستوى 3708.65 نقطة.

وتصدر "الصمعاني" ارتفاعات الموازي بنسبة 3.6 بالمائة، فيما تراجع "ريدان" وحيداً بـ 0.3 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي تعاملات الأحد، آخر جلسات شهر يونيو، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي؛ بدعم مباشر من مكاسب أغلب القطاعات التي تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية، والتأمين، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي - نمو من الإغلاق باللون الأخضر.

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