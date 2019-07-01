الذهب يسجل خسائر حادة ويفقد 25 دولاراً

مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن حوالي 25 دولاراً من قيمته ويسجل أكبر وتيرة هبوط في نحو عام.

وتأتي الخسائر في قيمة المعدن الأصفر بالتزامن الهدوء حيال الأوضاع التجارية في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين.

واتفق الجانبان على عودة المفاوضات التجارية حيال إبرام صفقة تجارية مرة أخرى بعد أن كانت تعثرت في قوت سابق من هذا العام.

وتعرض المعدن النفيس للضغوط على خلفية الدولار القوي وابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة لصالح تلك الخطرة.

وبحلول الساعة 7:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يعادل 25.80 دولار ليسجل 1387.90 دولار للأوقية.

ولم يتراجع الذهب بمثل هذه الوتيرة منذ يونيو/حريزان عام 2018.

لكن المعدن لا يزال قرب أعلى مستوياته في نحو 6 سنوات بعدما وصل إلى 1438 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي وهي أعلى مستوياته منذ مايو/آيار 2013.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن، فتراجع بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يوازي 24.78 دولار في تمام الساعة 7:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1384.77 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، فإن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، فارتفع بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 96.565.