الأسهم الأوروبية ترتفع 1% بالمستهل بعد تراجع المخاوف التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بعد اتفاق الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني على استئناف المفاوضات التجارية وتعليق تعريفات إضافية.

واتفق رئيسا واشنطن وبكين على هامش قمة العشرين في عطلة الأسبوع الماضي على استكمال المحادثات العالقة بين الجانبين مع قرار برفع الحظر عن بيع معدات أمريكية لشركة الاتصالات الصينية هواوي.

وفي بداية الجلسة، قاد قطاعي التكنولوجيا والأسهم المكاسب في الأسواق الأوروبية بقفزة 2.3 بالمائة، مع بدء كافة القطاعات داخل المنطقة الإيجابية.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، من المقرر الإفصاح عن بيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.3 بالمائة ليصل إلى 389.9 نقطة كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 7511.9 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر "داكس" الألماني، فشهد مكاسب بنحو 1.7 بالمائة ليصعد إلى 12612.5 نقطة فيما حقق مؤشر "كاك" الفرنسي زيادة 1.3 بالمائة مسجلاً 5609.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1321 دولار.