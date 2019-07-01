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نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى بشهرين مع التفاؤل التجاري

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نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى بشهرين مع التفاؤل التجاري نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى بشهرين مع التفاؤل التجاري

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليربح نيكي 450 نقطة تقريباً مسجلاً أعلى مستوى في شهرين مع التفاؤل التجاري.

واستفادت البورصة اليابانية من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين على خلفية اتفاق الولايات المتحدة والصين على إعادة بدء المحادثات التجارية إضافة لرفع القيود عن شركة هواوي.

ويأتي هذا التقدم في أعقاب اجتماع الرئيس دونالد ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين يوم السبت الماضي.

لكن مع ذلك لم يتم تحديد موعد جولة التفاوض حول إبرام صفقة بين الجانبين أو حتى التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن نقاط الخلاف بينهما.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، فإن مؤشر مديري المشتريات الصناعي يواصل الانكماش بعدما سجل 49.3 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي وهو أقل من قراءة الشهر السابق له والبالغة 49.8 نقطة.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة تزيد عن 2.1 بالمائة أو ما يعادل 454 نقطة ليغلق عند 21729.9 نقطة، وهو أفضل إغلاق منذ جلسة 7 مايو/آيار الماضي.

أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فأنهى التداولات عند مستوى 1584.8 نقطة بزيادة 2.2 بالمائة، مع إغلاق كافة القطاعات الفرعية الـ33 داخل النطاق الإيجابي.

وبحلول الساعة 6:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 108.49 ين.

مباشر (اقتصاد)

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