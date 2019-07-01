أسمنت نجران تُعلن السداد المبكر لقسط قرض من السعودي الفرنسي

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران عن قيامها بالطلب من البنك السعودي الفرنسي السداد المبكر للقسط المستحق بتاريخ 30 سبتمبر 2019 م والبالغ 15 مليون ريال والخاص بالقرض المقدم لتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إنه بذلك ينخفض رصيد القرض إلى 105 ملايين ريال، وتمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 يونيو 2019م.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة المتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

ترشيحات:

الجوازات السعودية تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين مكة لحج 1440هـ.. إلكترونياً

تخفيض حصص كبار ملاك السوق السعودي بصندوقي مشاركة وتعليم ريت

السعودية تبدأ تفعيل نظام إلكتروني جديد لاستقدام العمالة.. الاثنين

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018