مساهمو بوبا العربية يوافقون على توزيع 1.5 ريال للسهم

الرياض - مباشر: أعلنت شركة بوبا العربية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المُنعقدة أمس الأحد على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 1.5 ريال للسهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن قيمة التوزيع تمثل 15 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أنه سيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ الجمعية وسيتم الإعلان على تداول عند التوزيع لاحقاً.

ووافقت الجمعية على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17.74 مليون ريال وبحد أقصى عدد 251 ألف سهم؛ بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ الجمعية العمومية التي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل.

وتابعت: سيتم تمويل الشراء من النقد المتوفر بالشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل متعددة خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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