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السوق السعودي يقفز 12.68% بالربع الثاني وسط ارتفاع جماعي للقطاعات

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الرياض- مباشر: قفز المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي، بنسبة 12.68 بالمائة تعادل 992.71 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسط ارتفاع جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر عند مستوى 8819.44 نقطة مقارنة بنهاية الربع السابق عند 7826.73 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات خلال الربع 176.96 مليار ريال عبر التداول على 7.676 مليار سهم، من خلال تنفيذ 6.497 مليون صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم الطيار بنسبة 42.5 بالمائة، بينما تصدر الأسهم الأكثر خسارة سهم "عناية" بنسبة تراجع 36.16 بالمائة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بكمية التداول دار الأركان بنحو 596.8 مليون سهم، بينما تصدر الراجحي الأكثر نشاطا حسب القيمة بنحو 18.04 مليار ريال.

وارتفعت الثلاثة قطاعات القيادية وتضم المواد الأساسية 27.17 بالمائة، والبنوك 24.51 بالمائة، والاتصالات 5.27 بالمائة. 

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنسبة 0.28 بالمائة تعادل 5.94 مليار ريال (1.58 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة مع الربع السابق.

وارتفع السوق السعودي بنسبة 12.71% تعادل 995.03 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري ليغلق عند مستوى 8821.76 نقطة، مقارنة مع 7826.73 نقطة إغلاقه بنهاية العام الماضي.

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