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"ميدغلف" تتوصل لتسوية مع "الزكاة" بـ115.56 مليون ريال

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"ميدغلف" تتوصل لتسوية مع "الزكاة" بـ115.56 مليون ريال "ميدغلف" تتوصل لتسوية مع "الزكاة" بـ115.56 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية والضريبية للسنوات المالية من عام 2007م وحتى نهاية السنة المالية 2016م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن ذلك مقابل دفع مبلغ وقدره 115.56 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن التسوية سينتج عنها زيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 15.79 مليون ريال.

وأشارت إلى أن هذه التسوية لا تشمل السنوات 2017م و 2018م لأنها لم تستلم بعد الربوط الزكوية النهائية عنها.

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