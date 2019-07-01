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شركة السوق المالية تُعلق تداول سهم "عذيب للاتصالات"

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شركة السوق المالية تُعلق تداول سهم "عذيب للاتصالات" شركة السوق المالية تُعلق تداول سهم "عذيب للاتصالات"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة السوق المالية - تداول، اليوم الاثنين، عن استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج، إلى حين إعلان الشركة عن القوائم المالية ومعالجة الامتناع عن إبداء رأي.

وأشارت "تداول"، إلى أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات أعلنت عدم تمكنها من نشر إعلان القوائم المالية التالية: للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من العام 2018، بالإضافة إلى النتائج السنوية المنتهية في 31 مارس 2019، وأعلنت الامتناع عن إبداء الرأي.

وأضافت الشركة في بيانها يوم أمس الأحد، أن سبب التأخير يعود إلى تعيين مراجع حسابات جديد، ولن يتمكن من فحص القوائم المالية المذكورة حتى يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة المقرر عقدها بنهاية شهر يوليو/تموز 2019، بالإضافة إلى أن المراجع الخارجي يحتاج لمزيد من الوقت لفحص القوائم المالية.

وتوقعت الشركة، انتهاء مراجع الحسابات المزمع تعيينه من فحص ونشر القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2019.

وأوضحت "عذيب للاتصالات"، أنه لا يمكنها تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب عليه تأجيل نشر القوائم المالية للشركة. 

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