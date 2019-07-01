تعلن شركة أسمنت نجران عن السداد المبكر لقسط قرض

تفاصيل الإعلان تعلن شركة أسمنت نجران عن قيامها بالطلب من البنك السعودي الفرنسي السداد المبكر للقسط المستحق بتاريخ 30 سبتمبر 2019 م والبالغ 15 مليون ريال والخاص بالقرض المقدم لتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة لينخفض رصيد القرض إلى 105 مليون ريال، حيث تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 يونيو 2019 م.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.