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إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن استمرار تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للاتصالات

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إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن استمرار تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للاتصالات إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن استمرار تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للاتصالات

إشارةً إلى إعلان السوق المالية (تداول) بتاريخ 17/10/1439هـ الموافق 01/07/2018م، بشأن تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للإتصالات (الشركة)، وإلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 24/10/1440 هـ الموافق 27/06/2019 م بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/03/2018 المتضمنة الامتناع عن إبداء رأي وإلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م المتضمن عدم التمكن من نشر إعلان القوائم المالية التالية:
-    الربع الأول المنتهية في 30/06/2018 
-    الربع الثاني المنتهية في 30/09/2018 
-    الربع الثالث المنتهية في 31/12/2018 
-    السنوية المنتهية في 31/03/2019 
خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م).

تعلن  تداول استمرار تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للإتصالات في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م)،  إلى حين إعلان الشركة عن القوائم المالية ومعالجة الامتناع عن ابداء رأي.
 

مباشر (اقتصاد)

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