إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن استمرار تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للاتصالات

إشارةً إلى إعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17/10/1439هـ الموافق 01/07/2018م، بشأن تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للإتصالات (الشركة)، وإلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 24/10/1440 هـ الموافق 27/06/2019 م بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/03/2018 المتضمنة الامتناع عن إبداء رأي وإلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م المتضمن عدم التمكن من نشر إعلان القوائم المالية التالية:

- الربع الأول المنتهية في 30/06/2018

- الربع الثاني المنتهية في 30/09/2018

- الربع الثالث المنتهية في 31/12/2018

- السنوية المنتهية في 31/03/2019

خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م).

تعلن تداول استمرار تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للإتصالات في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م)، إلى حين إعلان الشركة عن القوائم المالية ومعالجة الامتناع عن ابداء رأي.

